” إيزاغويره ” : زوجتي سبب انتقالي من الفيحاء

ماجد محمد(صدى):

أكد اللاعب الهندوراسي ” إميليو إيزاغويره ” صاحب الـ 32 عام ومدافع نادي الفيحاء، اليوم الأحد، أن عدم تأقلم زوجته مع الحياة في السعودية، كان السر وراء رحيله إلى الدوري الأمريكي رغم بقاء عام آخر في تعاقده .

وأضاف ” إيزاغويره ” ، أنه قدم إلى ” الفيحاء ” من صفوف ” سيلتيك الاسكتلندي ” ، العام الماضي، بعد تحقيق العديد من الألقاب بينها 6 مرات بطولة الدوري المحلي، مشيرًا إلى أن حاجز اللغة كان وراء تفضيله الرحيل .

وقال “إيزاغويره” في تصريحات صحفية، إنه ظل مع سيلتيك لمدة ست سنوات، وتعودت زوجته على الثقافة الاسكتلندية وكانت الحياة في السعودية بمثابة نمط حياة جديد عليهما، إضافة إلى أنه من المستحيل عليه وعلى عائلته تعلم اللغة العربية.

وأكمل ” إيزاغويره ” ، ” يمكنك فقط أن تقدم أداءً رائعًا إذا كانت عائلتك سعيدة، وهم لم يكونوا كذلك خلال العام الماضي، ولكني أود أن أشكر إدارة نادي الفيحاء على تفهم الوضع، وقد سعدت بالعمل معهم في الفترة الماضية وأتمنى لهم التوفيق ” .

وأشار ” الهندوراسي ” ، إلى أن الخلاف بين الوكلاء، كان السبب وراء عدم عودته إلى صفوف النادي الاسكتلندي مرة أخرى.