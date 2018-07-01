بالصور.. سعوديات يتسلقن قمة جبل البروس في روسيا

نواف السالم(صدى):

تمكن مجموعة من السعوديات من تسلق قمة جبل البروس، وهي أعلى قمة في جبال القفقاس في روسيا وأوروبا، حيث يصل ارتفاعها إلى 5642 مترا، وتحتل المرتبة العاشرة عالميًا في قائمة أعلى الجبال.

ونشر الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” صورة للحدث، قائلًا : فخورين جداً ببطلاتنا في فريق رواسي وصولهم لقمة البروس.