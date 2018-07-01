خالد البريكي يكشف عن مهنته قبل الشهرة بدون خجل

أماني الغامدي(صدى):

كشف الفنان السعودي ​خالد البريكي​ عن مفاجأة عن حياته قبل الشهرة حيث اشار الى أنه كان يبيع البطيخ قبل عمله بالتمثيل.

وأثار تصريح البريكي ، سخرية المخرج ​محمد الحداد​ الذي قال في أحد لقاءاته التلفزيونية إنه لم يقم ببيع ” الرقي ” ، بل درس ونال شهادة في الإخراج خلافاً للممثل خالد البريكي.

ومن جانبه رد البريكي على تصريحات الحداد، حيث كتب عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: ” أنا الفنان خالد البريكي، وأقولها من راس مرفوع. أيام الصبا كنت أبيع رقي (بطيخ) وتمر وخضراوات ” .

وتابع البريكي ، ” كنت معلم بسطة وأدخل السوق وأكاسر الكبار في أواخر الثمانينات. وكنت بالأعياد أعطي عيادي وما آخذ لأن جيبي متروس. وتعلمت المسؤولية من صغري، وأخذت الشهادة على كبر، وين العيب؟ ما أصبت يا محمد الحداد ” .