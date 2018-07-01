إنييستا يعتزل اللعب دوليًا عقب الخروج من كأس العالم

نواف السالم(صدى):

أعلن اللاعب الإسباني ” أندريس إنييستا ” ، اليوم الأحد، عن إعتزاله اللاعب الدولي مع المنتخب الإسباني، عقب هزيمته أمام نظيره الروسي فى دور الـ16 ببطولة كأس العالم روسيا 2018.

وأضاف ” إنييستا ” ، قائلًا ” نحن في غاية الحزن لأننا لم نكن على مستوى التطلعات، حاولنا لكن هذه هي طبيعة الحياة وكرة القدم ” .

وأكمل ” إنييستا ” ، ” الحقيقة هي أن هذه المباراة كانت مباراتي الأخيرة مع المنتخب، وأحيانًا لا تكون النهايات كما تتوقعها ” .