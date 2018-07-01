حادث مروري يسرق فرحة طالب بتخرجه من كلية الطب بجازان

تركي السالم(صدى):

توفى طالب الامتياز بكلية الطب بجامعة جازان عبدالرحمن، ظهر اليوم الأحد، إثر حادث مروري أثناء ذهابه لإستلام وثيقة التخرج، حيث لم يتمكن من الاحتفال بنجاحه وتفوقه

ونعت جامعة جازان طالب الامتياز الطبيب عبدالرحمن مكين، ، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان .