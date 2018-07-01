حادث مروري يسرق فرحة طالب بتخرجه من كلية الطب بجازان
توفى طالب الامتياز بكلية الطب بجامعة جازان عبدالرحمن، ظهر اليوم الأحد، إثر حادث مروري أثناء ذهابه لإستلام وثيقة التخرج، حيث لم يتمكن من الاحتفال بنجاحه وتفوقه
ونعت جامعة جازان طالب الامتياز الطبيب عبدالرحمن مكين، ، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان .
فهد[ عدد التعليقات: 1072 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله
نوير[ عدد التعليقات: 586 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمه ويغفرله ويصبر اهله وذوبه
في الجنة ان شاء الله
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49630 ] نشر منذ 1 ساعة
لا إله إلا الله .. الدايم الله والفاني خلقه ,,
,, الله يرحمه ويسكنه الجنه ويحسن عزاء اهله وذويه ,, آمين ,,
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1502 ] نشر منذ 50 دقيقة
الله يرحمنا واياك
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 9417 ] نشر منذ 34 دقيقة
لاحول ولا قوه الا بلله😢الله يرحمه ويعوضه شبابه باالجنه
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1502 ] نشر منذ 22 دقيقة
الله اكبر الله اكبر الله اكبر..
كمّن فتى تراءت له السني الطوال مقبله …. وما يدري أن عمره باللوح المحفوظ قد انقضى…
فيامن غره بدنياه طول الأمل … لا تظن الموت عنك بغافلا…
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 1848 ] نشر منذ 9 دقائق
الله يغفر له ويتجاوز عنه ويثبته عند السوال
اللهم أجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار
اللهم جازه بالأحسان أحسانا وعن السيئات عفوا وغفرانا يارب العالمين
اللهم أجر أهله في مصيبتهم واربط على قلوبهم