  • الأحد 1

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. حساب المواطن يرد على استفسار مستفيد عن وجود مكاتب للمراجعين بالرياض

حساب المواطن يرد على استفسار مستفيد عن وجود مكاتب للمراجعين بالرياض

حساب المواطن يرد على استفسار مستفيد عن وجود مكاتب للمراجعين بالرياض
حمود العنزي(صدى):

أوضح حساب المواطن، اليوم الأحد، حقيقة وجود مكاتب خاصة بالمراجعين في العاصمة الرياض، قائلًا : لا يوجد مكاتب لنا في الرياض.

وجاء ذلك ردًا على استفسار مستفيد في هذا الشأن، موضحًا أنه يمكن طرح استفساره عبر الحساب الرسمي للبرنامج على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” لخدمته.

ويذكر أنه يمكن استقبال الاستفسارات عبر مراكز الاتصال على الرقم 19912 من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحًا وحتى 10 مساءً، كما يمكن التواصل من خلال خدمة صوتك مسموع على مدار 24 ساعة، أو حساب خدمة العملاء على مدار الساعة عدا الجمعة والسبت من 1 مساءً إلى 11 مساءً.


الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *