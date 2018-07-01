حساب المواطن يرد على استفسار مستفيد عن وجود مكاتب للمراجعين بالرياض

حمود العنزي(صدى):

أوضح حساب المواطن، اليوم الأحد، حقيقة وجود مكاتب خاصة بالمراجعين في العاصمة الرياض، قائلًا : لا يوجد مكاتب لنا في الرياض.

وجاء ذلك ردًا على استفسار مستفيد في هذا الشأن، موضحًا أنه يمكن طرح استفساره عبر الحساب الرسمي للبرنامج على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” لخدمته.

ويذكر أنه يمكن استقبال الاستفسارات عبر مراكز الاتصال على الرقم 19912 من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحًا وحتى 10 مساءً، كما يمكن التواصل من خلال خدمة صوتك مسموع على مدار 24 ساعة، أو حساب خدمة العملاء على مدار الساعة عدا الجمعة والسبت من 1 مساءً إلى 11 مساءً.