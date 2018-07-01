بالفيديو.. رد فعل صادم لشخصين بعد اعتدائهما على شاب بطريقة وحشية

واشنطن(صدى):

وثقت كاميرا مراقبة بأحد الشوارع في مقاطعة ذا برونكس الأمريكية ، لحظة اعتداء شخصين على شاب بطريقة وحشية .

أظهر مقطع الفيديو شابا يبلغ من العمر 37 عاما، يسير بمفرده وفجأة اقترب منه شخصان واعتدى أحدهما عليه بالضرب، ليسقط على الأرض مغشيا عليه.

وعاد الرجلان مرة أخرى إلى الضحية لالتقاط الصور بجانبه، حيث أصيب الشاب بكسر في الجمجمة وتم نقله إلى المستشفي وهو في حالة حرجة.

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