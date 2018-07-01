روبياليس: يؤلمنا أن نودع البطولة على يد خصم ليس فى مستوانا

ماجد محمد(صدى):

علق ” لويس مانويل روبياليس ” رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الأحد، على هزيمة منتخب بلاده أمام الدب الروسي اليوم بعد تسديدهم 4 ركلات مقابل 3 للإسبان مما أدي إلى مغاردتهم بطولة كأس العالم روسيا 2018 بدور الـ16.

قال ” روبياليس ” : ” يؤلمنا أن نودع البطولة على يد خصمٍ ليس في مستوانا، وأحيانًا، لا يفوز الفريق الأفضل ” .