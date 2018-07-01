روبياليس: يؤلمنا أن نودع البطولة على يد خصم ليس فى مستوانا
علق ” لويس مانويل روبياليس ” رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الأحد، على هزيمة منتخب بلاده أمام الدب الروسي اليوم بعد تسديدهم 4 ركلات مقابل 3 للإسبان مما أدي إلى مغاردتهم بطولة كأس العالم روسيا 2018 بدور الـ16.
قال ” روبياليس ” : ” يؤلمنا أن نودع البطولة على يد خصمٍ ليس في مستوانا، وأحيانًا، لا يفوز الفريق الأفضل ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49630 ] نشر منذ 2 ساعتين
معليش يا اسبانو نحن قبلك انهزمنا وهم ليسوا بندٍ لنا ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49630 ] نشر منذ 2 ساعتين
… ليسوا بندٍّ لنا ..^^
صقر[ عدد التعليقات: 344 ] نشر منذ 1 ساعة
الروس أفضل منا ياأبو محمد بس الإسبان حقهم يصرخوا مو يبكوا😭😭😭😭😭😭
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49630 ] نشر منذ 1 ساعة
يا اخي ياصقر ..
,, نشجع ربعنا ياما للغنيمه ، لعل نعطيهم دفعه معنويه للمستقبل ,,
,, المثل قال // خشمك منك لو اعفنك ,,