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روبياليس: يؤلمنا أن نودع البطولة على يد خصم ليس فى مستوانا

روبياليس: يؤلمنا أن نودع البطولة على يد خصم ليس فى مستوانا
ماجد محمد(صدى):

علق ” لويس مانويل روبياليس ” رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الأحد، على هزيمة منتخب بلاده أمام الدب الروسي اليوم بعد تسديدهم 4 ركلات مقابل 3 للإسبان مما أدي إلى مغاردتهم بطولة كأس العالم روسيا 2018 بدور الـ16.

قال ” روبياليس ” : ” يؤلمنا أن نودع البطولة على يد خصمٍ ليس في مستوانا، وأحيانًا، لا يفوز الفريق الأفضل ” .


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 49630 ] نشر منذ 2 ساعتين

معليش يا اسبانو نحن قبلك انهزمنا وهم ليسوا بندٍ لنا ,,

[ عدد التعليقات: 49630 ] نشر منذ 2 ساعتين

… ليسوا بندٍّ لنا ..^^

[ عدد التعليقات: 344 ] نشر منذ 1 ساعة

الروس أفضل منا ياأبو محمد بس الإسبان حقهم يصرخوا مو يبكوا😭😭😭😭😭😭

[ عدد التعليقات: 49630 ] نشر منذ 1 ساعة

يا اخي ياصقر ..

,, نشجع ربعنا ياما للغنيمه ، لعل نعطيهم دفعه معنويه للمستقبل ,,

,, المثل قال // خشمك منك لو اعفنك ,,

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