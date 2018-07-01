بالصور.. راموس باكيا: توديع المونديال أمر مؤلم جدا

نواف السالم(صدى):

انهار اللاعب الإسباني ونجم ريال مدريد سيرجي راموس،اليوم الأحد ؛ عقب توديع منتخب بلاده المونديال على يد الدب الروسي بركلات الترجيح.

وقال ” راموس ” في أول تعليق له عقب الهزيمة : ” إنها إحدى أصعب اللحظات عليّ، هناك طرق عديدة للخسارة في كرة القدم لكن هذه هي أصعبها ” .

وتابع اللاعب الإسباني : ” إنه أمرٌ صعب، توديع كأس العالم أمرٌ مؤلم جدًا ” .

واضاف : ” أي إسباني يعلم بأننا قدمنا كل شيء في الملعب، لقد فعلنا كل ما بوسعنا ولذلك نغادر برؤوس مرفوعة ” .