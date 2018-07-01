” الوزارء ” يعقد أولى جلساته الثلاثاء المقبل

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الأحد، استئناف مجلس الوزراء جلساته الأسبوعية بعد غد الثلاثاء، وذلك بعد توقفها خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

ومن المقرر إطلاع المجلس خلال جلسته على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ويتخذ فيها ويوجه حيالها بما يراه.

ويأتي عَقْد أولى الجلسات خلال شهر شوال في الأسبوع الثاني من بدء الدوام الرسمي، وذلك عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، كما هو المعتاد خلال الأعوام الماضية، باستثناء العام الماضي الذي استأنفت فيه الجلسات في الأسبوع الأول من بدء الدوام الرسمي.

والجدير بالذكر أن آخر جلسات المجلس ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك ” سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ” – حفظه الله – مساء يوم الثلاثاء 21 رمضان، الموافق 2018/06/05م، في قصر الصفا بمكة المكرمة.