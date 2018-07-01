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النيابة العامة : غسل الأموال جريمة اقتصادية

النيابة العامة : غسل الأموال جريمة اقتصادية
علي القحطاني(صدى):

أوضحت النيابة العامة، أن غسل الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية على أموال متحصلة من جرائم مثل تهريب و ترويج المخدرات، أوالغش والتستر التجاري، أوالدعارة، أوالرشوة والتزوير واختلاس المال العام.

وقالت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : إنه يتم ذلك بإخفاء أو تمويه أصل حقيقة الأموال المكتسبة، وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 1 ساعة

ويجب تشديد العقوبة على مثل هذه الجرائم والاهم معرفة مصدرها

[ عدد التعليقات: 1496 ] نشر منذ 40 دقيقة

٨٠% من ألأجانب تستر تجاري وكمان ابك غش وسرق…. يعني غسيل وكوي أموال ولك الله يامعيض

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