النيابة العامة : غسل الأموال جريمة اقتصادية
أوضحت النيابة العامة، أن غسل الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية على أموال متحصلة من جرائم مثل تهريب و ترويج المخدرات، أوالغش والتستر التجاري، أوالدعارة، أوالرشوة والتزوير واختلاس المال العام.
وقالت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : إنه يتم ذلك بإخفاء أو تمويه أصل حقيقة الأموال المكتسبة، وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر.
ابو طيف[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 1 ساعة
ويجب تشديد العقوبة على مثل هذه الجرائم والاهم معرفة مصدرها
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1496 ] نشر منذ 40 دقيقة
٨٠% من ألأجانب تستر تجاري وكمان ابك غش وسرق…. يعني غسيل وكوي أموال ولك الله يامعيض