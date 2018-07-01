النيابة العامة : غسل الأموال جريمة اقتصادية

علي القحطاني(صدى):

أوضحت النيابة العامة، أن غسل الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية على أموال متحصلة من جرائم مثل تهريب و ترويج المخدرات، أوالغش والتستر التجاري، أوالدعارة، أوالرشوة والتزوير واختلاس المال العام.

وقالت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : إنه يتم ذلك بإخفاء أو تمويه أصل حقيقة الأموال المكتسبة، وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر.