  • الأحد 1

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. بالفيديو.. معاقبة مسؤول أرجنتيني بسبب ” مزحة ” مع مشجع سعودي

بالفيديو.. معاقبة مسؤول أرجنتيني بسبب ” مزحة ” مع مشجع سعودي

بالفيديو.. معاقبة مسؤول أرجنتيني بسبب ” مزحة ” مع مشجع سعودي
نواف السالم(صدى):

قرر وزير الأمن الارجنتيني، في مشهد مثير، أن يعاقب مشجع أرجنتيني ؛ على خلفية مزاحه مع مشجع للمنتخب الوطني خلال تواجده في روسيا .

وكان المشجع الأرجنتيني – اتضح أنه مسؤول – ظهر في فيديو وهو يمازج مشجع الأخضر؛ حيث طلب منه أن يردد باللغة الإسبانية، التي لا يتكلم بها، عبارة “ إرم قنبلة في النادي – Naschel ” ، وهو فريق لكرة القدم يحمل اسم مدينة أيضا.

وأوضح وزير الأمن الأرجنتيني، عبر حسابه الرسمي على موقع ” تويتر ” ، أنه لابد من محاسبة المسؤول، قائلًا : ” نطالب بسحب بطاقة المشجع منه، لأنه تصرف بطريقة غير مقبولة، بالرغم من أنه يعتبر شخصية مسؤولة ” .


الوسوم:

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1070 ] نشر منذ 1 ساعة

بيستاهل العقاب

[ عدد التعليقات: 585 ] نشر منذ 1 ساعة

ههههههههه والله ورط حاله

[ عدد التعليقات: 49616 ] نشر منذ 31 دقيقة

عاقبوه وخيبوا تعبه الغشاش ابن الغشاش ,,

,, يبي يلبس السعودي قضيه ابن الحراميه ,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *