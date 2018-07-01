بالفيديو.. معاقبة مسؤول أرجنتيني بسبب ” مزحة ” مع مشجع سعودي

نواف السالم(صدى):

قرر وزير الأمن الارجنتيني، في مشهد مثير، أن يعاقب مشجع أرجنتيني ؛ على خلفية مزاحه مع مشجع للمنتخب الوطني خلال تواجده في روسيا .

وكان المشجع الأرجنتيني – اتضح أنه مسؤول – ظهر في فيديو وهو يمازج مشجع الأخضر؛ حيث طلب منه أن يردد باللغة الإسبانية، التي لا يتكلم بها، عبارة “ إرم قنبلة في النادي – Naschel ” ، وهو فريق لكرة القدم يحمل اسم مدينة أيضا.

وأوضح وزير الأمن الأرجنتيني، عبر حسابه الرسمي على موقع ” تويتر ” ، أنه لابد من محاسبة المسؤول، قائلًا : ” نطالب بسحب بطاقة المشجع منه، لأنه تصرف بطريقة غير مقبولة، بالرغم من أنه يعتبر شخصية مسؤولة ” .