بالفيديو.. معاقبة مسؤول أرجنتيني بسبب ” مزحة ” مع مشجع سعودي
قرر وزير الأمن الارجنتيني، في مشهد مثير، أن يعاقب مشجع أرجنتيني ؛ على خلفية مزاحه مع مشجع للمنتخب الوطني خلال تواجده في روسيا .
وكان المشجع الأرجنتيني – اتضح أنه مسؤول – ظهر في فيديو وهو يمازج مشجع الأخضر؛ حيث طلب منه أن يردد باللغة الإسبانية، التي لا يتكلم بها، عبارة “ إرم قنبلة في النادي – Naschel ” ، وهو فريق لكرة القدم يحمل اسم مدينة أيضا.
وأوضح وزير الأمن الأرجنتيني، عبر حسابه الرسمي على موقع ” تويتر ” ، أنه لابد من محاسبة المسؤول، قائلًا : ” نطالب بسحب بطاقة المشجع منه، لأنه تصرف بطريقة غير مقبولة، بالرغم من أنه يعتبر شخصية مسؤولة ” .
فهد[ عدد التعليقات: 1070 ] نشر منذ 1 ساعة
بيستاهل العقاب
نهى[ عدد التعليقات: 585 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههه والله ورط حاله
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49616 ] نشر منذ 31 دقيقة
عاقبوه وخيبوا تعبه الغشاش ابن الغشاش ,,
,, يبي يلبس السعودي قضيه ابن الحراميه ,,