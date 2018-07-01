الأمن العام: القبض على 7 آلاف شخص في 3 أيام بمحافظات المملكة
أعلنت مديرية الأمن العام، اليوم الأحد، القبض على أكثر من 7 آلاف شخص وكمية من المخدرات والأسلحة والمسكرات في جميع مناطق المملكة خلال الثلاثة أيام الماضية.
وقالت ” المديرية ” ، إن فرق المهمات بالإدارة العامة لدوريات الأمن ضبطت 3269 مواطن و3918 وافد، ليصل الإجمالي إلى 7187 شخص في ثلاثة أيام.
وأضافت ” المديرية ” ، أنه تم ضبط 601 مركبة، 45 مسروقة، و30 مطلوبة أمنيًا، 174 اشتباه، و56 مسلمة بتقرير، 296 مركبة بدون إثبات ملكية.
وأوضحت ” المديرية ” ، في بيان لها أنه تم ضبط 62 سلاح أبيض و10 بنادق نارية، و18 بندقية هوائية، 603 ذخائر حية، و24 مسدس ورشاش.
وأشارت ” المديرية ” ، إلى أنه تم ضبط 97 قارورة مسكر وجركلا و16 برميلا، بالإضافة إلى 642 حبة مخدرة محظورة، و0.462 جرام من الحشيش المخدر، وأكثر من 13 كيلو قات وكمية من مخدرات الشبو.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30289 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يقويكم
فيصل[ عدد التعليقات: 585 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يعطيكم العافية
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1496 ] نشر منذ 30 دقيقة
هذا العدد الكبير يدل على ان رجال الأمن شغالين صح
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49616 ] نشر منذ 22 دقيقة
قوكم الله ,,