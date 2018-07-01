الأمن العام: القبض على 7 آلاف شخص في 3 أيام بمحافظات المملكة

عادل الحربي(صدى):

أعلنت مديرية الأمن العام، اليوم الأحد، القبض على أكثر من 7 آلاف شخص وكمية من المخدرات والأسلحة والمسكرات في جميع مناطق المملكة خلال الثلاثة أيام الماضية.

وقالت ” المديرية ” ، إن فرق المهمات بالإدارة العامة لدوريات الأمن ضبطت 3269 مواطن و3918 وافد، ليصل الإجمالي إلى 7187 شخص في ثلاثة أيام.

وأضافت ” المديرية ” ، أنه تم ضبط 601 مركبة، 45 مسروقة، و30 مطلوبة أمنيًا، 174 اشتباه، و56 مسلمة بتقرير، 296 مركبة بدون إثبات ملكية.

وأوضحت ” المديرية ” ، في بيان لها أنه تم ضبط 62 سلاح أبيض و10 بنادق نارية، و18 بندقية هوائية، 603 ذخائر حية، و24 مسدس ورشاش.

وأشارت ” المديرية ” ، إلى أنه تم ضبط 97 قارورة مسكر وجركلا و16 برميلا، بالإضافة إلى 642 حبة مخدرة محظورة، و0.462 جرام من الحشيش المخدر، وأكثر من 13 كيلو قات وكمية من مخدرات الشبو.