إصابة 9 أشخاص في حادث طعن بمجمع سكني للاجئين في أمريكا

واشنطن(صدى):

أصيب 9 اشخاص بينهم أطفال، في حادث طعن بشكل عشوائي في مجمع سكني، لعائلات لاجئين في مدينة بويزي عاصمة ولاية أيداهو الأمريكية.

وأوضحت الشرطة الامريكية، أن 4 مصابين في حالة حرجة، لافتة إلى أنها ألقت القبض على المهاجم، ويدعى تيمي كينر (30 عامًا)، قرب المجمع السكني.

وأضافت إنه حتى الان لم يتم التوصل إلى الدافع وراء الهجوم ، لكن الشرطة قالت إن كينر كان لديه سكن مؤقت في المجمع، وطُلب منه مغادرته يوم الجمعة.

وقالت الشرطة: ” هذا الحادث لا يمثل مجتمعنا، لكنه حادث فردي من شخص شرير هاجم أشخاصًا دون سبب معلوم ” .