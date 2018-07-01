إصابة 9 أشخاص في حادث طعن بمجمع سكني للاجئين في أمريكا
أصيب 9 اشخاص بينهم أطفال، في حادث طعن بشكل عشوائي في مجمع سكني، لعائلات لاجئين في مدينة بويزي عاصمة ولاية أيداهو الأمريكية.
وأوضحت الشرطة الامريكية، أن 4 مصابين في حالة حرجة، لافتة إلى أنها ألقت القبض على المهاجم، ويدعى تيمي كينر (30 عامًا)، قرب المجمع السكني.
وأضافت إنه حتى الان لم يتم التوصل إلى الدافع وراء الهجوم ، لكن الشرطة قالت إن كينر كان لديه سكن مؤقت في المجمع، وطُلب منه مغادرته يوم الجمعة.
وقالت الشرطة: ” هذا الحادث لا يمثل مجتمعنا، لكنه حادث فردي من شخص شرير هاجم أشخاصًا دون سبب معلوم ” .
فهد[ عدد التعليقات: 1072 ] نشر منذ 3 ساعات
هذا مؤكد مريض نفسي
نوير[ عدد التعليقات: 221 ] نشر منذ 3 ساعات
لا حول ولا قوة الا بالله الله يشفيهم يارب