أديل: وظائف فنية وإدارية شاغرة للجنسين بجدة

فاطمة المالكي(صدى):

أكدت الشركة الوطنية طيران أديل، اليوم الأحد، على توافر وظائف إدارية وفنية للرجال والنساء، من حمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة جدة.

وأوضحت ” الشركة ” ، أن التقديم متاح بدءًا من 1 يوليو ومستمر حتى 1 أكتوبر القادم، وأن الوظائف جاءت تحت مسمى ” المفتش الفني للطائرات ” (عدد 3 وظائف/ للرجال): شهادة الدبلوم في الدورات التقنية للطيران، ومحلل نظم العمليات (للجنسين): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

ولفتت ” الشركة ” ، إلى أنه للتقديم ولمعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي من هنـــــــــا.