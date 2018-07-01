” النمر ” يحذر من مشروبات الطاقة..ويؤكد: تؤدي للوفاة في حالات معينة

حمود العنزي(صدى):

حذر استشاري أمراض القلب الدكتور خالد النمر، اليوم الأحد، من مشروبات الطاقة ومخاطرها.

وقال ” النمر ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” إحْمِ ابناءك من مشروبات الطاقه!! نسبة الكافيين العاليه تسبب : تسارع نبضات القلب ارتفاع الضغط التعود عليها اعراض انسحابيه حال التوقف عنها ” .

وتابع : ” بعض مشروبات الطاقة تطيل فترة كهرباء القلب ب ١٠ ملي ثانيه وهذا له دور كبير في عدم انتظام نبضات القلب ” .

وأجاب ” النمر ” على سؤال هل مشروبات الطاقه ممكن تسبب الوفاة، قائلًا : ” نادراً جداً، مثلاً : يكون لدى الشخص مشكلة سابقة في القلب طول فترةQT ، الضعف الشديد للعضلة،- تناول مواد أخرى معها كحوليات كبتاجون،هيروين، أن يكون الجهد الذي أخذت لأجله تلك المشروبات لايستطيعه الجسم ، ان يكون سببا لاستثارة الصرع والتشنج ” .