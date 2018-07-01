” النمر ” يحذر من مشروبات الطاقة..ويؤكد: تؤدي للوفاة في حالات معينة
حذر استشاري أمراض القلب الدكتور خالد النمر، اليوم الأحد، من مشروبات الطاقة ومخاطرها.
وقال ” النمر ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” إحْمِ ابناءك من مشروبات الطاقه!! نسبة الكافيين العاليه تسبب : تسارع نبضات القلب ارتفاع الضغط التعود عليها اعراض انسحابيه حال التوقف عنها ” .
وتابع : ” بعض مشروبات الطاقة تطيل فترة كهرباء القلب ب ١٠ ملي ثانيه وهذا له دور كبير في عدم انتظام نبضات القلب ” .
وأجاب ” النمر ” على سؤال هل مشروبات الطاقه ممكن تسبب الوفاة، قائلًا : ” نادراً جداً، مثلاً : يكون لدى الشخص مشكلة سابقة في القلب طول فترةQT ، الضعف الشديد للعضلة،- تناول مواد أخرى معها كحوليات كبتاجون،هيروين، أن يكون الجهد الذي أخذت لأجله تلك المشروبات لايستطيعه الجسم ، ان يكون سببا لاستثارة الصرع والتشنج ” .
فهد[ عدد التعليقات: 1072 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يسترها علينا
فيصل[ عدد التعليقات: 586 ] نشر منذ 4 ساعات
بالاها ها المشروبات
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30289 ] نشر منذ 3 ساعات
أنا من ثلاث سنوات وأنا أشربها
خصوصآ باور هاوس
ومافيني الا العافية
قلبي سليم 100%
مايدمر القلب الا المشروبات الحبيه
يقطع الحب وسنينه😉
كجمغلو[ عدد التعليقات: 10497 ] نشر منذ 3 ساعات
سؤال : لماذا تفسحونها وتبلشون العالم فيها وبعدين تحذرون منها
تناقض عجيب
abdul[ عدد التعليقات: 1370 ] نشر منذ 3 ساعات
” وأجاب ” النمر ” على سؤال هل مشروبات الطاقه ممكن تسبب الوفاة، قائلًا : ” نادراً جداً، مثلاً : يكون لدى الشخص مشكلة سابقة في القلب طول فترةQT ، الضعف الشديد للعضلة،- تناول مواد أخرى معها كحوليات كبتاجون،هيروين، أن يكون الجهد الذي أخذت لأجله تلك المشروبات لايستطيعه الجسم ، ان يكون سببا لاستثارة الصرع والتشنج ” … يعني مشروبات الطاقة بروحها لا تؤدي إلي الوفاء . اما ما ذكره الضعف الشديد للعضلة، تناول كحوليات، كبتاجون، هيروين، منكرات، موبقات، طبعا تؤدي الي الوفاء سواء بضمّه للمشروبات الطاقة او الماء العذب. فماكان فيه داع لهذا التهويل من مشروبات الطاقة يا الدكتور النمر. اما السياجر والتبغ القاتلة، النتنة، المنتنة، مسببة البخر وعفانة النّفث والنّفخ فلا أحد يتكلّم ضدها وكأننا كلنا متقبّلنّها كجزأ من برنامج رؤيا ٢٠٣٠ ولا أحد يجوز له — بما في ذالك إخصائي امراض القلبية والجهاز التنفسي — ان ينعتوها او يذكروها بالسوء. وإلا كاوبوي المارلبورو بيزعل. وحنّا موش قادرين علي زعَله
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49630 ] نشر منذ 2 ساعتين
جزاك الله خير ,,