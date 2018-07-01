ترامب يهدد الشركات التي تتعاون مع إيران

واشنطن(صدى):

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشركات الأوروبية، بالعقاب في حالة التعامل مع إيران بعد العقوبات الدولية المفروضة عليه.

وقال ترامب خلال مشاركته في برنامج “ صنداي مورنينج فيوتشرز ويذ ماريا بارتيرومو ” ، إنه سيفرض عقوبات على الشركات الأوروبية إذا تعاملت مع إيران.