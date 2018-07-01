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ترامب يهدد الشركات التي تتعاون مع إيران

ترامب يهدد الشركات التي تتعاون مع إيران
واشنطن(صدى):

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشركات الأوروبية، بالعقاب في حالة التعامل مع إيران بعد العقوبات الدولية المفروضة عليه.

وقال ترامب خلال مشاركته في برنامج “ صنداي مورنينج فيوتشرز ويذ ماريا بارتيرومو ” ، إنه سيفرض عقوبات على الشركات الأوروبية إذا تعاملت مع إيران.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1070 ] نشر منذ 1 ساعة

ماما امريكا انقلبت على ايران على الاخير

[ عدد التعليقات: 585 ] نشر منذ 1 ساعة

امريكا ادركت ان ايران تحتاج إلى وقفة لوقف جرائمها

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 37 دقيقة

وين اللي يقولون امريكا وابران اصدقاء ، امريكا واسرائيل اصدقاء

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