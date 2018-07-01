ترامب يهدد الشركات التي تتعاون مع إيران
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشركات الأوروبية، بالعقاب في حالة التعامل مع إيران بعد العقوبات الدولية المفروضة عليه.
وقال ترامب خلال مشاركته في برنامج “ صنداي مورنينج فيوتشرز ويذ ماريا بارتيرومو ” ، إنه سيفرض عقوبات على الشركات الأوروبية إذا تعاملت مع إيران.
تركي[ عدد التعليقات: 1070 ] نشر منذ 1 ساعة
ماما امريكا انقلبت على ايران على الاخير
نوير[ عدد التعليقات: 585 ] نشر منذ 1 ساعة
امريكا ادركت ان ايران تحتاج إلى وقفة لوقف جرائمها
خالد[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 37 دقيقة
وين اللي يقولون امريكا وابران اصدقاء ، امريكا واسرائيل اصدقاء