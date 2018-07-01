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بالفيديو.. شابان ينقذان مواطن علقت مركبته بالرمال في صحراء الربع الخالي

بالفيديو.. شابان ينقذان مواطن علقت مركبته بالرمال في صحراء الربع الخالي
نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول اليوم الأحد، شابين من نجران وهما ينقذان مواطن علقت مركبته بالرمال في صحراء الربع الخالي.

وحاز الفيديو على إعجاب العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قام الشابان بنقله للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية.


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1072 ] نشر منذ 4 ساعات

الله يعطيكم العافية موفقين ان شاء الله

[ عدد التعليقات: 586 ] نشر منذ 4 ساعات

جزاكم الله كل خير الحمد لله على سلامته

[ عدد التعليقات: 10497 ] نشر منذ 3 ساعات

الحمد لله على السلامة

والله يجزاهم خير

[ عدد التعليقات: 49630 ] نشر منذ 1 ساعة

جزاهم الله خير وبيض الله وجيههم ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 1502 ] نشر منذ 21 دقيقة

عملهم على كل مسلم واجب … لاكن تصويرهم غير صائب…

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