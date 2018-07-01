بالفيديو.. شابان ينقذان مواطن علقت مركبته بالرمال في صحراء الربع الخالي
أظهر مقطع فيديو متداول اليوم الأحد، شابين من نجران وهما ينقذان مواطن علقت مركبته بالرمال في صحراء الربع الخالي.
وحاز الفيديو على إعجاب العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قام الشابان بنقله للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية.
فهد[ عدد التعليقات: 1072 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يعطيكم العافية موفقين ان شاء الله
فيصل[ عدد التعليقات: 586 ] نشر منذ 4 ساعات
جزاكم الله كل خير الحمد لله على سلامته
كجمغلو[ عدد التعليقات: 10497 ] نشر منذ 3 ساعات
الحمد لله على السلامة
والله يجزاهم خير
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1716 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يجزاكم الخير وتلقوها عند ربكم
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49630 ] نشر منذ 1 ساعة
جزاهم الله خير وبيض الله وجيههم ,, آمين ,,
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1502 ] نشر منذ 21 دقيقة
عملهم على كل مسلم واجب … لاكن تصويرهم غير صائب…