بالفيديو.. شابان ينقذان مواطن علقت مركبته بالرمال في صحراء الربع الخالي

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول اليوم الأحد، شابين من نجران وهما ينقذان مواطن علقت مركبته بالرمال في صحراء الربع الخالي.

وحاز الفيديو على إعجاب العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قام الشابان بنقله للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية.