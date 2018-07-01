الملك سعود الطبية: 169 وظيفة صحية شاغرة للجنسين
كشفت مدينة الملك سعود الطبية بمدينة الرياض، اليوم الأحد، عن توافر عدد 169 وظيفة صحية للرجال والنساء؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في العاصمة الرياض.
وأضافت ” المدينة الطبية ” ، أن الوظائف المتاحة لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والزمالة والبورد في عدة تخصصات.
وأضحت ” المدينة ” ، أن التقديم متاح بدءًا من 1 يوليو ومستمر حتى 22 يوليو 2018م.
وأشارت ” المدينة ” ، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي من هنــــــــــــا.
تركي[ عدد التعليقات: 1072 ] نشر منذ 4 ساعات
حظ سعيد ان شاء الله لكل المتقدمين
نهى[ عدد التعليقات: 586 ] نشر منذ 4 ساعات
بالتوفيق ان شاء الله