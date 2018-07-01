الملك سعود الطبية: 169 وظيفة صحية شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مدينة الملك سعود الطبية بمدينة الرياض، اليوم الأحد، عن توافر عدد 169 وظيفة صحية للرجال والنساء؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في العاصمة الرياض.

وأضافت ” المدينة الطبية ” ، أن الوظائف المتاحة لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والزمالة والبورد في عدة تخصصات.

وأضحت ” المدينة ” ، أن التقديم متاح بدءًا من 1 يوليو ومستمر حتى 22 يوليو 2018م.

وأشارت ” المدينة ” ، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي من هنــــــــــــا.