بالفيديو والصور.. ” جاكوار ” تحتفل بمنح المرأة السعودية حق قيادة السيارة

تركية البدر(صدى):

احتفلت ” جاكوار ” بمنح المرأة السعودية حق القيادة من خلال دعوة الخبيرة المعروفة في رياضة السيارات السعودية أسيل الحمد لخوض أول تجربة قيادة لها على أرض المملكة في سيارة جاكوار F-TYPE، وذلك يوم 24 يونيو 2018.

ولم يسبق لأسيل، وهي أول امرأة تنال عضوية مجلس إدارة ” الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية ” ، أن خاضت هذه التجربة في المملكة.

وانضمت أسيل إلى ” جاكوار ” في حملتها الهادفة لجعل يوم 24 يونيو اليوم العالمي للقيادة، وذلك احتفاءً بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة في المملكة اعتباراً من هذا التاريخ؛ حيث سيصبح بإمكان الجميع حول العالم التمتع بهذا الإحساس الغامر. وتدعو ” جاكوار ” جميع الأشخاص في هذا اليوم إلى مشاركة أجمل لحظاتهم خلف المقود (صورة أو قصة) باستخدام الوسم اليوم العالمي للقيادة .

وبهذه المناسبة، قالت أسيل الحمد: ” أشعر اليوم بفرحة غامرة، فلطالما عشقت أجواء السيارات منذ طفولتي. ولا شك أنها أروع تجربة قيادة أحظى بها في حياتي. فليس هناك من طريقة أفضل لإطلاق اليوم العالمي للقيادة من قيادة سيارة جاكوار F-TYPE على أرض بلدي الحبيب. وأدعو الجميع حول العالم إلى مشاركتنا فرحة هذا اليوم عبر مشاركة أجمل لحظات تجاربهم خلف المقود باستخدام الوسم اليوم العالمي للقيادة worlddrivingday ” .

وتسعى ” جاكوار ” من خلال إطلاق اليوم العالمي للقيادة إلى ترسيخ ذكرى هذا اليوم التاريخي في أذهان الجميع وتأثيره على تطور المرأة، والسعودية، والعالم عموماً. وكجزء من تعاونها المستمر مع أكثر من 40 جامعة ومؤسسة أكاديمية على مستوى العالم لابتكار حلول التنقل المستقبلية، ستتعاون ” جاكوار ” أيضاً مع الجامعات السعودية لضمها إلى هذه الشبكة العالمية. وسيتم الإعلان عن هذا التعاون في وقت لاحق من العام الجاري، حيث سيشكل فرصة فريدة لاستكشاف وتبادل ألمع العقول الشابة في المملكة لدعم الابتكارات المستقبلية للشركة في ظل توجهها نحو مستقبل أكثر أشراقاً يعتمد على السيارات ذاتية القيادة والذكية والكهربائية والتشاركية.

من جانبه، قال المتحدث باسم ” جاكوار لاند روڤر ” سلمان سلطان، مدير العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي للشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: ” يسعدنا الاحتفال بهذا اليوم التاريخي مع الخبيرة في رياضة السيارات أسيل الحمد وهي تخوض غمار السباق لأول مرة على أرض المملكة العربية السعودية احتفاءً بإطلاق اليوم العالمي للقيادة. وتلتزم ’جاكوار‘ بالاحتفال سنوياً بهذا اليوم بمشاركة كلا الجنسين. ونحن متحمسون جداً هذا العام للتعاون مع ألمع الطلبة الشباب في المملكة للارتقاء بمستقبل قطاع التنقل في جميع أنحاء العالم ” .

وقال محمود عبدالعزيز مرزا، مدير إدارة التسويق وعلاقات العملاء بشركة محمد يوسف ناغي للسيارات ” جاكوار لاند روڤر ” : ” بعد قرار تمكين المرأة من القيادة الذي أعلنته المملكة العام الماضي، فاننا فخورون اليوم ببدء هذه الحملة بمشاركة أسيل الحمد، والتي تهدف لجعل يوم 24 يونيو هو اليوم العالمي للقيادة سنوياً، حيث تسعى شركة محمد يوسف ناغي للسيارات الى مواكبة هذا الحدث ودعم المرأة للقيادة، ومشاركة النساء السعوديات في هذا اليوم التاريخي، ونحن على ثقة من نجاح هذه الخطوة إن شاء الله، والتي تمهد لمزيد من النمو والتقدم للمملكة العربية السعودية ” .