إنسان تودع 11.376.900 في حسابات الأسر المستفيدة

محمد السعران(صدى):

أودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض ” إنسان ، مبلغ 11.376.900 ريال في حسابات الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية، لشهر يوليو 2018، من خلال تغذية بطاقات النفقات الأساسية للأسر، استفاد منها 37.923 فردا .

واشتملت مجالات الإنفاق, المبالغ المالية، والتموين الغذائي، والكساء، حيث تحرص الجمعية على إيداع النفقات الشهرية الأساسية في حسابات الأسر بشكل منتظم، وذلك لسد احتياجات المستفيدين، وتأمين التزامات الأسر الأساسية، وتوفير الحياة الكريمة لهم، والرقي بمستوى الخدمات المقدمة، من خلال تسخير التقنية الحديثة لما فيه خدمة أسر الجمعية، وإيداع النفقات المخصصة عبر البطاقات الإلكترونية مسبقة الدفع وذلك لحفظ كرامة الأبناء، والتخفيف من عناء الأسر، وإتاحة الفرصة لهم لشراء احتياجاتهم بكل يسر وسهولة ودون فرض منتج معيّن عليهم.