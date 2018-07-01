بالصور.. تطاير الأخشاب والحديد نتيجة الرياح الشديدة في المدينة

نايف السالم(صدى):

تسببت الرياح النشطة في المدينة المنورة، اليوم الأحد، في تطاير الأخشاب والحديد في مخطط ملح السكني الذي خلفته إحدى الشركات في مباني الإدارات الحكومية المتعثرة في المخطط.

وأصدرت الأرصاد تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة المدينة المنورة.

وحذرت وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة ‏مستخدمي طريق المدينة المنورة – ينبع السريع وطريق وادي الفرع من هطول الأمطار.