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بالصور.. تطاير الأخشاب والحديد نتيجة الرياح الشديدة في المدينة

بالصور.. تطاير الأخشاب والحديد نتيجة الرياح الشديدة في المدينة
نايف السالم(صدى):

تسببت الرياح النشطة في المدينة المنورة، اليوم الأحد، في تطاير الأخشاب والحديد في مخطط ملح السكني الذي خلفته إحدى الشركات في مباني الإدارات الحكومية المتعثرة في المخطط.

وأصدرت الأرصاد تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة المدينة المنورة.

وحذرت وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة ‏مستخدمي طريق المدينة المنورة – ينبع السريع وطريق وادي الفرع من هطول الأمطار.

 

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1072 ] نشر منذ 4 ساعات

الله يسترها

[ عدد التعليقات: 49630 ] نشر منذ 4 ساعات

اللهم لطفك يارب ,,

[ عدد التعليقات: 10497 ] نشر منذ 3 ساعات

الحمد لله على كل حال

[ عدد التعليقات: 10543 ] نشر منذ 52 دقيقة

يادافع البـــلآ.
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا هَاجَتْ رِيحٌ اسْتَقْبَلَهَا وَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ ، وَقَالَ : ” اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ الرِّيحِ وَخَيْرِ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ : وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رِيَاحًا وَلا تَجْعَلْهَا رِيحًا ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً وَلا تَجْعَلْهَا عَذَابًا “

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