بالفيديو.. لاعبو الهلال يحتفلون بخيسوس في مقر النادي

نواف السالم(صدى):

استقبل مقر نادي الهلال، اليوم الأحد، المدير الفني البرتغالي الجديد جورجي خيسوس وطاقمه الفني المساعد.

وأقام اللاعبين احتفال بمدربهم البرتغالي الجديد وسط أجواء حماسية ؛ استعدادًا لتحديات جديدة برفقه خيسوس الموسم المقبل.

يجدر الإشارة إلى أن خيسوس قرر أمس تأجيل معسكر الفريق؛ على أن يبدأ 14 يوليو المقبل، على أن يستمر حتّى يوم الجمعة الثالث من شهر أغسطس المقبل ،حيث سيقام المعسكر بالنمسا؛ استعدادا للموسم المقبل.

🎥| من سناب النادي :

اللاعبون يحتفلون بقدوم المدير الفني "خورخي جيسوس" . 👏🏻💙💙 pic.twitter.com/i8ciKsrTlw — اخبار الهلال (@hilalstuff) July 1, 2018