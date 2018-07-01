بالفيديو.. لاعبو الهلال يحتفلون بخيسوس في مقر النادي
استقبل مقر نادي الهلال، اليوم الأحد، المدير الفني البرتغالي الجديد جورجي خيسوس وطاقمه الفني المساعد.
وأقام اللاعبين احتفال بمدربهم البرتغالي الجديد وسط أجواء حماسية ؛ استعدادًا لتحديات جديدة برفقه خيسوس الموسم المقبل.
يجدر الإشارة إلى أن خيسوس قرر أمس تأجيل معسكر الفريق؛ على أن يبدأ 14 يوليو المقبل، على أن يستمر حتّى يوم الجمعة الثالث من شهر أغسطس المقبل ،حيث سيقام المعسكر بالنمسا؛ استعدادا للموسم المقبل.
🎥| من سناب النادي :
اللاعبون يحتفلون بقدوم المدير الفني "خورخي جيسوس" . 👏🏻💙💙 pic.twitter.com/i8ciKsrTlw
— اخبار الهلال (@hilalstuff) July 1, 2018
🎥| من سناب النادي :
وصول جيسوس وطاقمه الفني. pic.twitter.com/pmekS59qCV
— اخبار الهلال (@hilalstuff) July 1, 2018
ابو طيف[ عدد التعليقات: 586 ] نشر منذ 4 ساعات
عقبال الاحتفال بالبطولات
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2747 ] نشر منذ 3 ساعات
ابو طيف
الله يسمع منك ياغالي
منورين يا ابطال
نبي السنة هذي رشة الملح والجحفلة والشهلبه😘
تبدأ تاخذ مسارها للبطولات💙
والموضوع يخص الهلال يعني ابو حفاظة يرجع ورا في الصندوق 😂😂😂
ابو بدر المدريدي[ عدد التعليقات: 187 ] نشر منذ 3 ساعات
*بأذن الله البطولات قادمة مع مدرب كبير وعملاق وله بصمته ووجود محترفين لهم ثقلهم ولعيبة كبار في الزعيم وبتكاتف أعضاء شرف محبين وداعمين للأزرق وللهلال ووجود ابو عبدالله الذهبي بأذن هناك توليفه للفريق والبقاء للأفضل*
الزعيم يخوف وتذكروني الموسم القادم حيكون هلال غير..
بالتوفيق لزعيم أسيا والقادم أجمل انشاء الله
كجمغلو[ عدد التعليقات: 10497 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههههههههههههههههههههه لو تجيبون افضل لاعب في العالم
الاسيوية والعالمية صعبة قوية