سارق هرب من جريمة قتل بالمملكة فوقع في شر أعماله بمصر

حمود العنزي(صدى):

نفذ أحد الأشخاص جريمة قتل في المملكة، ثم فار بالهروب إلى خارج البلاد معتقدًا أنه استطاع الهروب بجريمته، ولكن سجله الإجرامي أوقعه في الفخ بعما تورط بجريمة آخرى في مصر.

وفي التفاصيل، استطاعت دورية شرطة في دائرة قسم السلام بمحافظة القاهرة في مصر من ضبط أحد الأشخاص أثناء محاولة سرقة ” توك توك ” .

وأوضحت رجال المباحث أنهم سمعوا صوت استغاثة وباستبيان الأمر وجدوا الشخص بحوزته سلاح أبيض ويحاول سرقة المركبة بالإكراه من سائقه.

وأضافوا أنه بعد فحص السجل الجنائي للمتهم، وجدوا أنه مطلبو ضبطه في قضية قتل باكستاني الجنسية داخل المملكة، وتم التأكد من ذلك بمراجعة ” الإنتربول ” بقطاع الأمن، حيث تعود قضية القتل إلى 3/1/2018م، فتمت إحالته للنيابة للتحقيق معه.