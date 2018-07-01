لامبورجيني تقدم سيارة هايبرد خارقة جديدة في أحداث مغلقة

وكالات(صدى):

بدأت لامبورحيني بالفعل في اظهار سيارة خارقة جديدة خلف أحداث مغلقة ولأول مرة ، ستتبني واحدة من سيارات الشركة الانتاجية منظومة دفع هجينة . ووفقاً لمصدر لم يذكر اسمه في الشركة فقد ذكرت تقارير أن لامبورجيني تطلق على هذه السيارة حالياً اسم LB48H وهي تبدو مثل موديل Terzo Millennio التجريبي . وتنوي لامبورجيني تصنيع 67 نسخة فقط من السيارة التي سيبلغ سعرها 2.5 مليون دولار.

ورغم قلة التفاصيل بخصوص السيارة, ولكن هناك احتمال لتسريب مزيد من التفاصيل في الفترة المقبلة, وربما تتجه الشركة للكشف عن السيارة مرة أخرى في أحداث مغلقة ستقام في نيويورك وفي طوكيو. وكان ماورتسيو ريجياني مدير التطوير والأبحاث في لامبورجيني قد لمح الي ما يمكن توقعه من هذه السيارة الخارقة الذي ربما يشمل محرك V12 كرابط مشترك مع السيارات السابقة من لامبورجيني.

ولكن المحرك الكهربائي في السيارة سيضيف لها قوة اضافية عما توفر في الموديلات السابقة التي كانت تأتي بمحرك V12 فقط كما يتوفر لها ناقل حركة بقابض وحيد . وترى لامبورجيني أن السيارات الهايبرد هي الحل المثالي في الوقت الحالي لتقديم سيارة بصوت وأداء مثير ولكنها في نفس الوقت تتوافق مع متطلبات الانبعاثات كما أن الهايبرد توفر مزيد من القوة للسيارة.

وقال ريجياني انه لا يعتقد أن مثل هذه التكنولوجيا الخاصة بتوفير سيارات كهربائية بالكامل من لامبورجيني ستكون جاهزة حتى عام 2026 ولهذا فان السيارات الهايبرد تعتبر خطوة في طريق تحقيق ذلك.