الإحصاء: نمو الاقتصاد الوطني بمعدل 1,2 خلال الربع الأول من 2018

وكالات(صدى):

كشفت الهيئة العامة للأحصاء ، عن مؤشرات الحسابات القومية للربع الأول من 2018.

وأوضحت الهيئة في تقريرها أنه هناك تحسنًا ملحوظًا في النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الأول من عام 2018.

وأشارت إلى نمو الاقتصاد الوطني بمعدل 1.2% خلال الفترة، مقارنة بانكماش 1.2% خلال الربع الرابع من عام 2017.

وأضافت أن التحسن جاء مدعوما بشكل مباشر من تسارع النمو في الناتج المحلي للقطاع النفطي وغير النفطي.

وتابعت : ” نما القطاع النفطي بمعدل 0.6% في الربع الأول مقارنة بانكماش 4.3% خلال الربع الرابع من عام 2017، بينما وصل النمو في القطاع غير النفطي لـ 1.6%، مرتفعا من 1.3% خلال الربع الرابع من عام 2017 “.

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