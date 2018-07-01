خلفان يسخر من تميم: ” تبقى الدوحة على الهامش “

طلال الضوي(صدى):

نشر اللواء ” ضاحي خلفان تميم ” نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، اليوم الأحد، تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، معبرًا فيها عن موقف دويلة قطر عقب المقاطعة العربية لها نتيجة للمارسات العدائية والغير مسئولة لـ ” الحمدين ” ، مؤكدًا على موقف الأخوة والوحدة بين الإمارات والمملكة.

وجاء نص التغريدة كالأتي ” تبقى الدوحة على الهامش و محطوطة ما همنا دام في صف السعودية، أما العلاقة ب١٣ ومشروطة إن كان ذاك الطرف يرغب بودية، لنا البنادق بوجه النذل مقلوطة اللي تحدى بيأخذها بزندية حوثي إيراني الذي كالشاة مربوطة صداقته مع تميم المجد وردية ” .