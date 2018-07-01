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  3. نزل يصلي ونسى السيارة

نزل يصلي ونسى السيارة




2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 49631 ] نشر منذ 4 ساعات

ممتاز انه ركب السياره من الجانب الأيمن ,,

,, لو جاء من الباب الأيسر احتمال يطيح ولا يمديه يقوم ، يدعسه الكفر الأمامي الأيسر ..

,, الحمد لله جت سليمه ,, بس انتبه مره ثانيه تنزل الآ حاط القير في الـ ( بي ) وساحب هاند بريك ,,

,, والله الحامي وعليه المتكل ,,

[ عدد التعليقات: 1126 ] نشر منذ 43 دقيقة

سلمات سلمات سلمات ///يحببنا يبلديات،،

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