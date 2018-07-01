نزل يصلي ونسى السيارة

الأحد 1
يوليو
ممتاز انه ركب السياره من الجانب الأيمن ,,
,, لو جاء من الباب الأيسر احتمال يطيح ولا يمديه يقوم ، يدعسه الكفر الأمامي الأيسر ..
,, الحمد لله جت سليمه ,, بس انتبه مره ثانيه تنزل الآ حاط القير في الـ ( بي ) وساحب هاند بريك ,,
,, والله الحامي وعليه المتكل ,,
سلمات سلمات سلمات ///يحببنا يبلديات،،
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49631 ] نشر منذ 4 ساعات
ممتاز انه ركب السياره من الجانب الأيمن ,,
,, لو جاء من الباب الأيسر احتمال يطيح ولا يمديه يقوم ، يدعسه الكفر الأمامي الأيسر ..
,, الحمد لله جت سليمه ,, بس انتبه مره ثانيه تنزل الآ حاط القير في الـ ( بي ) وساحب هاند بريك ,,
,, والله الحامي وعليه المتكل ,,
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1126 ] نشر منذ 43 دقيقة
سلمات سلمات سلمات ///يحببنا يبلديات،،