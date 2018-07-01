طفل يبعث رسالة قتل لوالده عبر الواتساب

علي القحطاني (صدى):

صدم مواطن بتلقي رسالة غريبة من أحد أطفاله عبر تطبيق ” واتساب ” ، اليوم الأحد، تضمنت في نصها سؤالًا عن القتل، الأمر الذي جعل المواطن بحالة من الرعب والخوف على حياة أطفاله الصغار.

قال المواطن ” أبو أمير ” ، إنه انتبه لرسالة بعث بها أحد أطفاله على مجموعة العائلة على تطبيق الرسائل ” واتساب ” جاء فيها: ” هل ستقتل ولدًا صغيرًا أم تقتل نفسك؟ ” .

وأضاف ” أبو أمير ” ، أنه قام على الفور بالاتصال بطفله مستفسرًا عن الأمر، ليخبره بأن هذا سؤال طرح عليه من خلال لعبة على جواله يشارك فيها، مبينًا أنه بعد سماع ذلك أسرع بالعودة إلى المنزل لتدارك الأمر قبل حدوث ما لا يُحمد عقباه.

وأوضح ” أبو أمير ” ، أنه بالحديث مع طفله حول الأمر أنفجر الطفل باكيًا من شدة الضغط النفسي الذي سبّبته له اللعبة، محذرًا الآباء والأمهات من خطر هذه الألعاب، مؤكدًا على ضرورة الانتباه ومتابعة أطفالهم لحمايتهم من هذه الألعاب الخطرة التي تتعدد أشكالها وتسمياتها، ولكن لها تأثيرات لا تقل خطورة عن لعبة ” الحوت الأزرق ” .

الجدير بالذكر أن طفلًا من مدينة أبها لم يتجاوز عمره 12 عاماً أقدم على الانتحار شنقًا يوم الخميس الماضي متأثرًا بلعبة ” الحوت الأزرق ” ، في أول واقعة تشهدها المملكة من هذا النوع.