سافر آلاف الأميال لرؤية حبيبته فتلقى رصاصة من مسدس والدتها

ويلينغتون(صدى):

تعرض شاب نيوزلندي يٌدعى ” رتوري سكينر ، 25 عاماً ” لإصابة كادت تودي بحياته بعدما سافر مسافة 9000 ميل لرؤية فتاة تبلغ من العمر 14 عاماً كان قد التقى بها على الإنترنت، بعدما أطلقت والدة الفتاة النار عليه أثناء محاولته اقتحام منزلها.

وسافر رتوري سكينر من نيوزيلندا إلى ولاية فيرجينيا الأميركية، في محاولة للقاء فتاة مراهقة تعرف عليها على الإنترنت. وقالت الشرطة إن الفتاة لم تقم بدعوة الشاب ، وإنه قرر أن يلتقي بها بشكل مفاجئ بعد انقطاع التواصل معها.

ولدى وصوله إلى منزل العائلة في مقاطعة غوشلاند ، مُسلحاً بسكين وشريط لاصق ورذاذ الفلفل، حاولت والدة الفتاة طرده وهددته بالاتصال بالشرطة.

غير أن الشاب رفض المغادرة وحاول دخول المنزل عنوة عبر كسر زجاج الباب الخلفي بحجر، الأمر الذي دفع المرأة إلى تهديده بسلاح ناري، قبل أن تطلق النار عليه.

وقد نقل الشاب إلى المستشفى إثر إصابة مباشرة في عنقه، حيث تلقى العلاج ومن المتوقع أن يتماثل للشفاء بعد مدة قصيرة.

وتجري الشرطة الأميركية حالياً تحقيقاً في الحادثة، ومن المتوقع أن توجه تهمة الاعتداء واقتحام أملاك الغير عنوة للشاب بعد خروجه من المستشفى.