سافر آلاف الأميال لرؤية حبيبته فتلقى رصاصة من مسدس والدتها
تعرض شاب نيوزلندي يٌدعى ” رتوري سكينر ، 25 عاماً ” لإصابة كادت تودي بحياته بعدما سافر مسافة 9000 ميل لرؤية فتاة تبلغ من العمر 14 عاماً كان قد التقى بها على الإنترنت، بعدما أطلقت والدة الفتاة النار عليه أثناء محاولته اقتحام منزلها.
وسافر رتوري سكينر من نيوزيلندا إلى ولاية فيرجينيا الأميركية، في محاولة للقاء فتاة مراهقة تعرف عليها على الإنترنت. وقالت الشرطة إن الفتاة لم تقم بدعوة الشاب ، وإنه قرر أن يلتقي بها بشكل مفاجئ بعد انقطاع التواصل معها.
ولدى وصوله إلى منزل العائلة في مقاطعة غوشلاند ، مُسلحاً بسكين وشريط لاصق ورذاذ الفلفل، حاولت والدة الفتاة طرده وهددته بالاتصال بالشرطة.
غير أن الشاب رفض المغادرة وحاول دخول المنزل عنوة عبر كسر زجاج الباب الخلفي بحجر، الأمر الذي دفع المرأة إلى تهديده بسلاح ناري، قبل أن تطلق النار عليه.
وقد نقل الشاب إلى المستشفى إثر إصابة مباشرة في عنقه، حيث تلقى العلاج ومن المتوقع أن يتماثل للشفاء بعد مدة قصيرة.
وتجري الشرطة الأميركية حالياً تحقيقاً في الحادثة، ومن المتوقع أن توجه تهمة الاعتداء واقتحام أملاك الغير عنوة للشاب بعد خروجه من المستشفى.
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 1848 ] نشر منذ 5 ساعات
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49631 ] نشر منذ 5 ساعات
مقرود ,,
,, وجه ودر ووجه بليط .. العجوز تقول له تقل تقلفع لاذبك وهو يتجشم عليهم الباب باالحجر ,,
,, يستاهل وجه البقرة المضرع ,,
المر[ عدد التعليقات: 1491 ] نشر منذ 4 ساعات
قالوا له تقلع مافاد معه الا الرصاص لكن المسافه الطويله مايبي يتعب بلاشي الاوجاي معه عدته ناوي علي الشر لكن اكل هوا وبعدها سجن وطرد ماهو يصاحب العيل
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16877 ] نشر منذ 4 ساعات
اووووو تعب راح ببلاش استغفر الله بس
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1716 ] نشر منذ 3 ساعات
المر
الله يعطيك العافية نعم هذا الي يقولون عنة اكل اهوى
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 9417 ] نشر منذ 2 ساعتين
سلم سلم☺😁