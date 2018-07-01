إصابة ” مقيم ” عقب انقلاب سيارته بعقبة قدران

أبها(صدى):

أدى إنحراف مركبة بعقبة قدران التابعة لمركز أخلال، اليوم الأحد، إلى إصابة قائدها بإصابات طفيفة.

وقالت ” مصادر ” ، إن الحادث الذي وقع كان بسبب الإنحدار الشديد للعقبة ما تسبب في خروج المركبة عن مسارها الصحيح، وعدم السيطرة عليها من قائد المركبة ” ذو الجنسية العربية ” .

وهرع إلى الموقع الحادث عدد من المواطنين الذين قاموا بنقل الوافد العربي لأحد المستشفيات الخاصة بمحايل حيث لم يتعرض سوى لإصابات طفيفة وحالته الصحية مستقرة .

الجدير بالذكر أن مشروع عقبة قدران تنفذه إدارة الطرق والنقل بعسير وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث.