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  3. إصابة ” مقيم ” عقب انقلاب سيارته بعقبة قدران
  • نشر : منذ 5 ساعات
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  • حوادث

إصابة ” مقيم ” عقب انقلاب سيارته بعقبة قدران

إصابة ” مقيم ” عقب انقلاب سيارته بعقبة قدران
أبها(صدى):

أدى إنحراف مركبة بعقبة قدران التابعة لمركز أخلال، اليوم الأحد، إلى إصابة قائدها بإصابات طفيفة.

وقالت ” مصادر ” ، إن الحادث الذي وقع كان بسبب الإنحدار الشديد للعقبة ما تسبب في خروج المركبة عن مسارها الصحيح، وعدم السيطرة عليها من قائد المركبة ” ذو الجنسية العربية ” .

وهرع إلى الموقع الحادث عدد من المواطنين الذين قاموا بنقل الوافد العربي لأحد المستشفيات الخاصة بمحايل حيث لم يتعرض سوى لإصابات طفيفة وحالته الصحية مستقرة .

الجدير بالذكر أن مشروع عقبة قدران تنفذه إدارة الطرق والنقل بعسير وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 49630 ] نشر منذ 5 ساعات

الحمد لله على السلامه ,,

[ عدد التعليقات: 1072 ] نشر منذ 5 ساعات

الله يشفيه ويقوم بالسلامة ان شاء الله

[ عدد التعليقات: 10497 ] نشر منذ 3 ساعات

لا حول ولا قوة الا بالله ……… الله يشفيه ويعافيه

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