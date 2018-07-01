ضبط خليتان يمتهنا ترويج المواد المخدرة بمكة والرياض

نايف السالم(صدى):

تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، اليوم الأحد، من القبض على خليتين يمتهنا ترويج المواد المخدرة في كلًا من الرياض ومكة المكرمة.

وأوضحت المديرية أنه تم لقبض على خلية مكونة من 12 شخص بحوزتهم 99 كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر، و 570 جرام من مادة الشبو المخدر و 515 حبة من حبوب الكبتاجون المحظورة بمكة المكرمة.

وفي الرياض تم القبض على خلية تمتهن ترويج المواد المخدرة مكونة من ٧ أشخاص، لإستقبالهم ٢,٦٢١,٠٨٦ حبة من حبوب الكبتاجون المحظورة سبق ضبطها من قبل جمرك الميناء الجاف.

#مكافحة_المخدرات بـ #الرياض وبالتعاون مع #الجمارك تتمكن من القبض على خلية تمتهن ترويج المواد المخدرة مكونة من (٧) أشخاص لإستقبالهم (٢,٦٢١,٠٨٦) حبة من حبوب الكبتاجون المحظورة سبق ضبطها من قبل جمرك الميناء الجاف بـ #الرياض.