مارادونا يعتذر لـ راموس ويصر على أنه أحمق

طلال الغامدي(صدى):

اعتذر الأسطورة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا، إلى اللاعب الإسباني سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد الإسباني ومنتخب إسبانيا، مؤكدًا أن اللاعب الإسباني أحمق في تدخلاته على اللاعبين.

ويشار إلى أن مارادونا صرح في وقت سابق أن اللاعب راموس ليس مدافعًا نجمًا مثل الأوروغوياني دييغو غودين لاعب نادي أتليتكو مدريد.

وخرج منتخب الأرجنتين من بطولة كأس العالم 2018 وذلك بعد الخسارة من المنتخب الفرنسي برباعية مقابل ثلاثة أهداف بالأمس.