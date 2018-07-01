خطوات استخدام كريم الأساس بالطريقة المثلى

متابعات(صدى):

كريم الأساس، هو بالفعل أساس اللمسات التجميلية على بشرتكِ، وعندما يطبّق بالطريقة الصحيحة، لا شكّ أنه يضيف التوهّج والإشراق دون معاناة، أما إذا تمّ تطبيقه بطريقة خاطئة، فيفسد من بشرتكِ، ويضيف السنوات إلى عمركِ، ناهيكِ عن إبراز عيوب وجهكِ بشكل واضح.

في هذا الخصوص، سنلهمكِ بطريقة تطبيق كريم الأساس بشكل مثالي، بخطوات بسيطة سهلة، تضمن ظهور بشرتكِ نضرة تشع بالإشراق، وتنبض بالحياة .

الخطوة الأولى: التنظيف

قبل كل شيء، عليكِ بتنظيف بشرتكِ وإزالة المكياج منها كل ليلة قبل النوم، ما يضمن بشرة خالية من الغبار والأوساخ والزيوت في الصباح، وقبل تطبيق كريم الأساس، نظّفي بشرتكِ بقطعة قطنية، مبللة بماء نظيف، لتتأكدي من تطبيقه على بشرة نظيفة، خالية من الزيوت.

الخطوة الثانية: الإعداد

رطّبي بشرتكِ أولاً بمرطّب جيد بعد المطهّر، ودلّكي بشرتكِ بالكامل بالكريم المرطّب، مع تجنّب منطقة الجفون، وانتظري لمدة 5-10 دقائق قبل وضع كريم الأساس، وبذلك لا تظهر بشرتكِ جافة، أو متقشّرة.

الخطوة الثالثة: البداية

لتطبيق كريم الأساس بطريقة صحيحة، لا تستخدمي الدرجة الداكنة منه، ويفضل استخدام كريم الأساس الكريمي، المتطابق مع لون بشرتكِ، ويتماشى مع درجتها، ضعي قطرات كريم الأساس على راحة يدكِ، وطبّقيه بالفرشاة بدءًا من منتصف البشرة، مع مزجه باتجاه الخارج.

الخطوة الرابعة: المزج

نأتي لأهم خطوة وهي المزج، باستخدام اسفنجة رطبة أو البيوتي بليندر، وعن طريق الربت امزجي كريم الأساس، دون الضغط على الاسفنجة، واستخدمي الطرف المدبّب منها لمزج كريم الأساس حول الأنف والعينين.

الخطوة الخامسة: إخفاء العيوب

في حال ظهرت بعض الحبوب أو الندوب، أو لاحظت وجود بعض البقع الحمراء على بشرتك، ضعي الكونسيلر بإصبعك بحركات دائرية، اتركيه لمدة خمس دقائق، وبطرف الاسفنجة المدبب، اضغطي برفق على الكونسيلر منعا للتلطيخ، ثم طبّقي كريم الأساس بدرجة أعمق على هذه المناطق.

الخطوة السادسة: الضبط واللمسات النهائية

لمنع تلطيخ بشرتكِ بكريم الأساس، وللحدّ من سيلانه، طبّقي البودرة الشفافة على منطقة T، بغمس الفرشاة في البودرة، وأزيلي البقع الزائدة فوق الجبين والأنف والذقن، بعمل دوائر ناعمة ومركزة، والنتيجة مذهلة تبدو واضحة على بشرتكِ وإطلالتكِ الجميلة.