انتشال جثمان فتاة سقطت في بئر بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

انتشل مدني الطائف، اليوم الأحد، جثمان فتاة من بئر بمركز قيا جنوب المحافظة.

وقال الحساب الرسمي للدفاع المدني عبر ” تويتر ” ، إن فتاة سقطت في بئر يصل طولها 20 متر وقطرها 5 متر.