نشر : منذ 6 ساعات 2٬232 3 حوادث انتشال جثمان فتاة سقطت في بئر بالطائف عبدالعزيز القثامي(صدى): انتشل مدني الطائف، اليوم الأحد، جثمان فتاة من بئر بمركز قيا جنوب المحافظة. وقال الحساب الرسمي للدفاع المدني عبر ” تويتر ” ، إن فتاة سقطت في بئر يصل طولها 20 متر وقطرها 5 متر. الوسوم:الطائف
qlq[ عدد التعليقات: 2681 ] نشر منذ 6 ساعات
الله يرحمها ويتجاوز عنها
فهد[ عدد التعليقات: 1072 ] نشر منذ 6 ساعات
لا حول ولا قوة الا بالله
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49631 ] نشر منذ 5 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, الله يرحمها ويحسن عزاء اهلها وذويها ,,