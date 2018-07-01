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  • نشر : منذ 6 ساعات
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  • حوادث

انتشال جثمان فتاة سقطت في بئر بالطائف

انتشال جثمان فتاة سقطت في بئر بالطائف
عبدالعزيز القثامي(صدى):

انتشل مدني الطائف، اليوم الأحد، جثمان فتاة من بئر بمركز قيا جنوب المحافظة.

وقال الحساب الرسمي للدفاع المدني عبر ” تويتر ” ، إن فتاة سقطت في بئر يصل طولها 20 متر وقطرها 5 متر.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2681 ] نشر منذ 6 ساعات

الله يرحمها ويتجاوز عنها

[ عدد التعليقات: 1072 ] نشر منذ 6 ساعات

لا حول ولا قوة الا بالله

[ عدد التعليقات: 49631 ] نشر منذ 5 ساعات

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

,, الله يرحمها ويحسن عزاء اهلها وذويها ,,

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