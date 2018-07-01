التحالف: 7 سفن بميناء الحديدة لتفريغ حمولاتها و 7 سفن في انتظار الدخول
كشف التحالف العربي الداعم للشرعي باليمن، اليوم الأحد، عن تواجد 7 سفن بميناء الحديدة، لتفريغ حمولاتها، و7 سفن أخرى تنتظر الدخول.
وأوضح التحالف العربي في بيان صدر عنه، أن الميليشيات الحوثية تحتجز السفينة. G MUSE بميناء الحديدة لمدة شهرين لأسباب غير معروفة
وأشار التحالف العربي، إلى تواجد سفينه بميناء الصليف تقوم بتفريغ حمولتها من القمح.
نوير[ عدد التعليقات: 1072 ] نشر منذ 5 ساعات
ها الميلشيات ما راح تجيبها لبر
qlq[ عدد التعليقات: 2681 ] نشر منذ 5 ساعات
موفقين
كجمغلو[ عدد التعليقات: 10497 ] نشر منذ 3 ساعات
النصر قريب باذن الله