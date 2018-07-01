التحالف: 7 سفن بميناء الحديدة لتفريغ حمولاتها و 7 سفن في انتظار الدخول

سعيد العجل(صدى):

كشف التحالف العربي الداعم للشرعي باليمن، اليوم الأحد، عن تواجد 7 سفن بميناء الحديدة، لتفريغ حمولاتها، و7 سفن أخرى تنتظر الدخول.

وأوضح التحالف العربي في بيان صدر عنه، أن الميليشيات الحوثية تحتجز السفينة. G MUSE بميناء الحديدة لمدة شهرين لأسباب غير معروفة

وأشار التحالف العربي، إلى تواجد سفينه بميناء الصليف تقوم بتفريغ حمولتها من القمح.