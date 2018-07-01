هيئة الرقابة والتحقيق تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

علي القحطاني (صدى):

أطلقت هيئة الرقابة والتحقيق، عدد من الوظائف في مجال الرقابة والتحقيق للجنسين، لمن تتوفر لديهم شروط شغلها والواردة في نظام وزارة الخدمة المدنية، لحملة درجة البكالوريوس وأعلى، في عدد من تخصصات؛ وذلك للعمل في فروع الهيئة في كل من الرياض، وجدة، وتبوك.

وأوضحت الهيئة أن الوظائف المتاحة على مسمى: مساعد مراقب إداري للنساء/ الرياض وتبوك، محقق نظامي مساعد للنساء/ جدة، محقق مالي للرجال/ الرياض.

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