بالفيديو.. هيئة تنظيم الكهرباء تكشف عن احتمالية رفع الأسعار من جديد

عادل الحربي (صدى):

فجر عبدالله الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء، اليوم الأحد،مفاجأة بشأن احتمالية ارتفاع أسعار الكهرباء من جديد؛ على الرغم من الشكاوى التي قدمها المواطنين حول الأسعار الأونة الأخيرة.

وأوضح ” الشهري ” في مداخلة لـ ” الإخبارية ” ، أنه سيتم زيادة أسعار الكهرباء في حالة واحدة ، وهي ارتفاع أسعار الوقود فإن هذه الزيادة سوف تنعكس مباشرة على أسعار الكهرباء.

وشهد اليومين الماضيين ارتفاع حدة غضب المواطنين بشأن الأسعار؛ لذلك ردت الشرطة السعودية للكهرباء في بيان لها ، لافتة إلى أن سبب الارتفاع هو: ” تصحيح أسعار التعرفة الكهربائية هذا العام حسب شرائح الاستهلاك في القطاع السكني، إضافة إلى تغيير أنماط الاستهلاك في فصل الصيف من خلال الارتفاع الكبير في استخدام أجهزة التكييف، حيث إن 70% من قيمة استهلاك الفاتورة يعود في الغالب إلى استخدام أجهزة التكييف ” .

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