بالفيديو.. هيئة تنظيم الكهرباء تكشف عن احتمالية رفع الأسعار من جديد
فجر عبدالله الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء، اليوم الأحد،مفاجأة بشأن احتمالية ارتفاع أسعار الكهرباء من جديد؛ على الرغم من الشكاوى التي قدمها المواطنين حول الأسعار الأونة الأخيرة.
وأوضح ” الشهري ” في مداخلة لـ ” الإخبارية ” ، أنه سيتم زيادة أسعار الكهرباء في حالة واحدة ، وهي ارتفاع أسعار الوقود فإن هذه الزيادة سوف تنعكس مباشرة على أسعار الكهرباء.
وشهد اليومين الماضيين ارتفاع حدة غضب المواطنين بشأن الأسعار؛ لذلك ردت الشرطة السعودية للكهرباء في بيان لها ، لافتة إلى أن سبب الارتفاع هو: ” تصحيح أسعار التعرفة الكهربائية هذا العام حسب شرائح الاستهلاك في القطاع السكني، إضافة إلى تغيير أنماط الاستهلاك في فصل الصيف من خلال الارتفاع الكبير في استخدام أجهزة التكييف، حيث إن 70% من قيمة استهلاك الفاتورة يعود في الغالب إلى استخدام أجهزة التكييف ” .
أقرأ أيضا: هيئة تنظيم الكهرباء توضح سلامة نظام الفوترة للشركة السعودية للكهرباء
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30289 ] نشر منذ 6 ساعات
رح الله يستر علينا وعليك
مودي أغلط😡
فيصل[ عدد التعليقات: 1072 ] نشر منذ 6 ساعات
الله يبشرك بالخير
لسة ما لحقنا نخلص م الزيادة الأولى حتى ترفع ثانية
qlq[ عدد التعليقات: 2681 ] نشر منذ 6 ساعات
اهلا بالعيد
واهلا بشموع
راشد[ عدد التعليقات: 111 ] نشر منذ 4 ساعات
ممتاز الناس تعودة ع البلاش شوف الثريات في اللبيوت
غندورة[ عدد التعليقات: 10544 ] نشر منذ 40 دقيقة
لاحول ولاقوة إلا بالله.
{ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ}
‘
المشكلة الخير (يخص) و الشر (يعم)
ربنا لاتؤاخذنا بما فعل (السفهاء) منّا.
زايد +[ عدد التعليقات: 17779 ] نشر منذ 14 دقيقة
اضربه بالموت حتى يرضى بالحمى