أمير الحدود الشمالية يوجه بتوطين مكاتب العقار والعربات المتنقلة والسوق الشعبي وسوق المواشي

محمد السعران(صدى):

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، رئيس اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين الموجَّه بالمنطقة, بتوطين أنشطة مكاتب العقار، والساحات والعربات المتنقلة، ابتداءً من 1/ 11 / 1439هـ, كما وجه سموه بتوطين السوق الشعبي وسوق المواشي ابتداءً من 1/ /1 /1440هـ .

وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز, أهمية تمكين أبناء وبنات الوطن من فرص العمل، مشيراً إلى أن برنامج التوطين يعد من إستراتيجيات المملكة ومن أولى أولوياتها، وهو ما أوصانا به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بأن نضع توطين الوظائف من الأولويات.

وقال سمو أمير منطقة الحدود الشمالية: ” نسعى بكل ما نستطيع لإيجاد الفرص الوظيفية للشباب ليحلوا محل العمالة الوافدة، وهذا ما يدفعنا لمواصلة العمل لتحقيق تطلعات قيادة هذه البلاد وأبنائها ” .