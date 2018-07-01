مكتب الرؤية بأمانة عسير يقيم ورشة عمل

محمد بن طحيطح(صدى):

أقامت أمانة منطقة عسير ممثلة في إدارة مكتب تحقيق الرؤية ورشة عمل جمعت كافة بلديات منطقة عسير ، حيث جاءت الورشة بعنوان ” طرق قياس المؤشرات للمناطق المأهولة بالسكان لأخطار السيول ” و استعرض خلالها الورشة المشاريع التي خصصت لدرء تلك الاخطار .

وأوضح د. عيسى يحيى البناوي مدير مكتب الرؤية بالأمانة بأن الهدف من هذه الورشة هو إدخال كافة البيانات الخاصة بمشاريع تصريف مياه الأمطار و درء أخطار السيول للمناطق المأهولة .

مؤكدا بأن المدخلات لابد وأن تكون دقيقة جداً في حين تسجيلها لكونها سيتبع تلك البيانات مدخلات و خرائط جوية ترتبط بها و سيتم إدخالها لاحقاً فيما عقدت ورشة العمل صباح اليوم في امانة عسير بتوجيه و متابعة من امين منطقة عسير م. عبدالله المصلح .