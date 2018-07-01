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مكتب الرؤية بأمانة عسير يقيم ورشة عمل

مكتب الرؤية بأمانة عسير يقيم ورشة عمل
محمد بن طحيطح(صدى):

أقامت أمانة منطقة عسير ممثلة في إدارة مكتب تحقيق الرؤية ورشة عمل جمعت كافة بلديات منطقة عسير ، حيث جاءت الورشة بعنوان ” طرق قياس المؤشرات للمناطق المأهولة بالسكان لأخطار السيول ” و استعرض خلالها الورشة المشاريع التي خصصت لدرء تلك الاخطار .
وأوضح د. عيسى يحيى البناوي مدير مكتب الرؤية بالأمانة بأن الهدف من هذه الورشة هو إدخال كافة البيانات الخاصة بمشاريع تصريف مياه الأمطار و درء أخطار السيول للمناطق المأهولة .
مؤكدا بأن المدخلات لابد وأن تكون دقيقة جداً في حين تسجيلها لكونها سيتبع تلك البيانات مدخلات و خرائط جوية ترتبط بها و سيتم إدخالها لاحقاً فيما عقدت ورشة العمل صباح اليوم في امانة عسير بتوجيه و متابعة من امين منطقة عسير م. عبدالله المصلح .


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