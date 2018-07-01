مدير تطوير سياحة عسير: لا يوجد استراتيجية سياحية متكاملة في عسير

محمد بن طحيطح(صدى):

كشف مدير التطوير السياحي بفرع الهيئة العامة للسياحة و التراث الوطني بمنطقة عسير المهندس سعد بن ثقفان عدم وجود استراتيجية سياحية متكاملة للمنطقة مع إحجام للمستثمرين رغم توفر المقومات السياحية من قرى تراثية بلغت 4670 قرية و 46 متحفا وأجواء ربيعية دائمة مشيراً إلى الشروع في إعداد خطة للتطوير السياحي مع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير.

جاء ذلك في أولى لقاءات الصالون الثقافي بعنوان ” موضوعات ومحاور الرؤية 2030 ” والتي ستستمر طيلة الصيف بتنظيم من الهيئة العامة للثقافة ونادي ابها الادبي في مركز الملك فهد الثقافي بالمفتاحة.

و بين رئيس نادي أبها الأدبي الدكتور احمد بن علي آل مريع في كلمة له ان هذا الصالون يأتي لتوضيح و تفسير وتقديم محاور الرؤية في موضوعات ملحة و عناوين مختزلة بمشاركة المسؤولين وأصحاب الرأي بهدف توضيح مرتكازت الرؤية ٢٠٣٠ و أدوارها ومسؤولية كل جهة بدورها في الاطار العام.

واكد آل مريع ان الدور الوطني يحتم على الجميع التعاون في شرح و توضيح الرؤية بكافة تفاصيلها ومسؤولية الاعلام و الجهات الثقافية و المراكز المتخصصة في تكوين وعي مجتمعي برؤية 2030.

عقب ذلك تحدث ضيف اللقاء الأول نائب مدير فرع العامة للسياحة و التراث الوطني بمنطقة عسير ومدير التطوير السياحي المهندس سعد بن ثقفان حيث قدم شرحا عن انعكاسات الرؤية في بناء المنتج السياحي وفق ملفات سياحية شاملة كان لمنطقة عسير نصيبها مع منطقة الباحة و العلا لتكون وجهات سياحية مع تقديم دعم يصل إلى 50% لتكلفة اي مشروع سياحي.

و بين ثقفان ان الهيئة تقوم بدور تنسيقي لتطوير الوجهات السياحية مع مشاريع جاذبة حيث تمت دراسة 23 مشروعاً مع أمانة منطقة عسير منها 18 مشروعاً ضخماً، لافتا انه سيتم قريبا الشروع في تطوير وسط أبها بعد توفر دراسة نهائية تمنع هدم أي مبني تراثي إضافة لإنشاء مدينة تسوق عالمية خلف مطار ابها الدولي.

و أوضح بن ثقفان ان خبراء بريطانين اوصوا في دراسة لهم بالمحافظة على جزيرة كدمبل وحصر زياراتها فقط لاربع إلى ست ساعات يومياً.

عقب ذلك فتح باب المداخلات و التي ركزت على ضعف الفعاليات السياحية في صيف ابها و تسويق المشاريع وغياب الخدمات في المسارات السياحية.

و اوضح المهندس سعد بن ثقفان انه لم تكن مهمة الهيئة اقامة مهرجانات سياحية بل كانت تدعهما فقط حيث تقوم مجالس التنمية السياحية بذلك العمل وليس للهيئة سلطة عليها، مشيراً إلى العمل في دعم الفعاليات الجديدة لمدة 3 سنوات ثم تقوم بنفسها أو تتوقف .