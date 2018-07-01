إطلاق سراح 23 سجينا في القصيم

بريدة(صدى):

أطلقت إدارة السجون بمنطقة القصيم, سراح 23 سجيناً ممن شملهم العفو الملكي لعام 1439هـ , خلال الفترة من 26 /9 /1439هـ وحتى 30 /9 /1439هـ في سجون مدينة بريدة ومحافظتي عنيزة والرس.

ويأتي ذلك إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بالعفو عن نزلاء السجون والصادر بمناسبة شهر رمضان المبارك لهذا العام، وذلك بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم.

ورفع وكيل أمارة المنطقة المساعد للحقوق صالح البرادي, شكره لخادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على تلك اللفتة الأبوية والمعتادة, مؤكداً أن لجان العفو مستمرة في عملها على دراسة قضايا النزلاء على مدار العام وتحظى باهتمام ومتابعة من سمو أمير منطقة القصيم, داعياً أن تكون تلك اللفتة الأبوية فرصة لهم لعودتهم إلى الصواب بعد أن تم لم شملهم بأسرهم وأن تكون فاتحة خير لمن أفرج عنه وباب هداية لهم لبداية مرحلة جديدة في الحياة.