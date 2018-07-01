بالصور.. ضبط عدد من المفحطين والمخالفين بالجوف

علي العنزي(صدى):

تمكنت إدارة مرور منطقة الجوف، من ضبط عددًا من المفحطين خلال حملاتها المستمرة بالمنطقة ومحافظاتها.

وأوضحت الإدارة أنه تم إيقاف عدد من المفحطين بالقوة الجبرية بعد رفضهم التوقف للدوريات والسير دون لوحات مهددين بذلك سلامة الآخرين، كما تم ضبط عدد من المخالفات المرورية.

وطالبت عموم السائقين والسائقات باحترام أنظمة وتعليمات المرور لكي لا يعرضو أنفسهم للعقوبات، لافته إلى استمرار حملاتها.

كما أشارت الإدارة إلى أن هذه الحملات تهدف إلى رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق و خفض إعداد الحوادث والمحافظة على سلامة مستخدمي الطرق.