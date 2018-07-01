فيديو مروع من داخل مدينة أشباح يابانية بعد تعرضها لكارثة فوكوشيما

طوكيو(صدى):

أجبر أكثر من 200 ألف شخص على إخلاء نامي باليابان عندما تسبب زلزال وتسونامي في انهيار محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية في عام 2011.

زار المستكشف ” بوب تيسن ” المنطقة التي يتعذر الوصول إليها، حيث تم تصنيفها على أنها منطقة غير صالحة لعيش نظرا لمستويات الإشعاع النووي.

وزار بوب من هيرلين، هولندا، متجر إلكتروني يضم ألعاب فيديو والعديد من السلع كالأقراص المدمجة والكتب والمجلات والتي تقدر قيمتها 75 ألف جنيه إسترليني.

وقال بوب إن المدينة كانت بمثابة مشهد من مسلسل الزومبي ” The Walking Dead ” أو مدينة للأشباح، مضيفا أن اللقطات تظهر مدى تأثير الكارثة ومغادرة السكان لمدة ست سنوات على المكان.

وأوضح أن الحكومة قامت بمسح للمنطقة وأعلنت أنه توجد ثلاث مناطق وهم المنطقة الحمراء وهي منطقة مغلقة، والمنطقة البرتقالية وهي مفتوحة في وضح النهار، والمنطقة الخضراء وهي آمنة ومفتوحة دائما، لكن معظم السكان لن يعودوا إلى ديارهم أبدا.