القبض على مواطن بعد العثور على 92 حبة مخدرة ملفوفة بأحد قدميه

أبها(صدى):

نجح أفراد الفرقة المستلمة بمركز الضبط الأمني بجمعور، في الإطاحة بمواطن بعد العثور على كمية من الحبوب المخدرة وضعها داخل كيس حول قدميه، أثناء قيادته لمركبته على طريق ” بيشة – رنية ” .

وبدأت الواقعة، حين شاهد رجال الأمن شخص يقود مركبة من نوع ” اسكويا ” ، مقدمًا على مركز الضبط الأمني بجمعور، حيث تم إيقاف صاحب المركبة، وعند تفتيشه، عُثر على كيس به 92 حبة مخدرة ملفوفة بأحد قدميه، حتى لا ينفضح أمره، ولكن الحس الأمني لدى رجال الأمن كشفه.

وعليه، تم تسليم الشخص والمضبوطات للجهات المعنية، لاستكمال الإجراءات المناسبة حيال الواقعة.