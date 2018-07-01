خيسوس يستغنى عن خدمات سيروتي

ماجد محمد(صدى):

قرر المدير الفني لنادي الهلال، البرتغالي جورجي خيسوس، اليوم الأحد، الاستغناء عن خدمات اللاعب الأرجنتيني إيزيكيل سيروتي.

وأوضحت أنباء أن المدرب البرتغالي سيقوم باستبدال ” سيروتي ” بلاعب جناح.

وعلى جانب آخر، كان ” خيسوس ” قد قرر تأجيل موعد معسكر الفريق؛ حيث سيبدأ المعسكر التحضيري 14 يوليو المقبل، على أن يستمر حتّى يوم الجمعة الثالث من شهر أغسطس المقبل ،فيما سيقام المعسكر بالنمسا؛ استعدادًا للموسم المقبل.