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خيسوس يستغنى عن خدمات سيروتي

خيسوس يستغنى عن خدمات سيروتي
ماجد محمد(صدى):

قرر المدير الفني لنادي الهلال، البرتغالي جورجي خيسوس، اليوم الأحد، الاستغناء عن خدمات اللاعب الأرجنتيني إيزيكيل سيروتي.

وأوضحت أنباء أن المدرب البرتغالي سيقوم باستبدال ” سيروتي ” بلاعب جناح.

وعلى جانب آخر، كان ” خيسوس ” قد قرر تأجيل موعد معسكر الفريق؛ حيث سيبدأ المعسكر التحضيري 14 يوليو المقبل، على أن يستمر حتّى يوم الجمعة الثالث من شهر أغسطس المقبل ،فيما سيقام المعسكر بالنمسا؛ استعدادًا للموسم المقبل.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ 32 دقيقة

أكيد سامي ولد جابر هو من دبّـر التخلص من سيروتي وت ….!!!!

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