خيسوس يستغنى عن خدمات سيروتي
قرر المدير الفني لنادي الهلال، البرتغالي جورجي خيسوس، اليوم الأحد، الاستغناء عن خدمات اللاعب الأرجنتيني إيزيكيل سيروتي.
وأوضحت أنباء أن المدرب البرتغالي سيقوم باستبدال ” سيروتي ” بلاعب جناح.
وعلى جانب آخر، كان ” خيسوس ” قد قرر تأجيل موعد معسكر الفريق؛ حيث سيبدأ المعسكر التحضيري 14 يوليو المقبل، على أن يستمر حتّى يوم الجمعة الثالث من شهر أغسطس المقبل ،فيما سيقام المعسكر بالنمسا؛ استعدادًا للموسم المقبل.
A.awad[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ 32 دقيقة
أكيد سامي ولد جابر هو من دبّـر التخلص من سيروتي وت ….!!!!