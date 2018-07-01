تظاهرات ضد الجزيرة الإرهابية بطهران وسط تكتيم إعلامي

طلال الضوي(صدى):

أعلن الخبير في الشؤون السياسية الاستراتيجية أمجد طه، اليوم الأحد، وجود مظاهرات عند مكتب قناة الجزيرة الإرهابية في العاصمة الإيرانية طهران، وسط تكتيم إعلامي من القناة.

وأكد ” طه ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن قناة الجزيرة القطرية التابعة لتنظيم الحمدين قدمت معلومات للحرس الثوري الإيراني عن من أرسل لها صور التظاهرات في مدينة المحمرة شمال الأحواز، وانتهاكات الحرس الثوري ضد النساء والأطفال.

وقال في تغريدة له ” عاجل.. هناك مظاهرات الآن جنب مكتب قناة نظام قطر الجزيرة في طهران والقناة ترفض التغطية وقامت بتقديم معلومات للحرس الثوري الإيراني عن من ارسل لها صور عن الحراك في مدينة المحمرة شمال الأحواز العربية المحتلة واستهداف المحتل للأطفال والنساء ” .