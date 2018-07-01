بدء تلقي طلبات شغل الوظائف الإدارية والمالية وأعوان القضاة بوزارة العدل

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت وزارة العدل، اليوم الأحد، بدء تلقي طلبات شغل الوظائف الإدارية والمالية وأعوان القضاة للرجال فقط، بالمرتبة الخامسة، على أن يستمر التقديم لمدة 5 أيام حتى نهاية يوم الخميس 21/10/1439هـ.

وأوضحت الوزارة أن التقديم والتسجيل متاح عن طريق تعبئة طلب التقديم للمسابقة إلكترونيًا من خلال موقع وزارة العدل على شبكة الإنترنت هنا

وأشارت إلى أنه سيتم التنويه لاحقًا عن نتيجة التقديم ومواعيد الامتحانات من خلال موقع الوزارة على شبكة الإنترنت.

وكانت وزارة العدل أعلنت عن توفر تلك الوظائف، والتي ترغب شغلها عن طريق المسابقة الوظيفية ممن يحملون مؤهل الدبلوم في التخصصات التالية فقط: الشهادة الجامعية المتوسطة من كلية التقنية في تخصص ” إدارة مكتبية ومحاسبة وألا يقل التقدير عن جيد جدًا “.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن التقدم على الوظائف لحاملي دبلوم معهد الإدارة العامة في تخصصات الإدارة المكتبية والمحاسبة وسكرتير وألا يقل التقدير عن جيد جدًا، بالإضافة إلى دبلوم كلية المجتمع في تخصص إدارة مكتبية ومحاسبة وألا يقل التقدير عن جيد جدًا.

واشترطت وزارة العدل توفر دبلوم من الكلية التقنية أو معهد الإدارة أو كلية المجتمع وأن تكون مدته سنتين ونصف السنة بعد الثانوية العامة ويلزم إرفاق الوثيقة إلكترونيًا، مع أهمية إجادة استخدام الحاسب الآلي لجميع الوظائف المعلنة، وألا يكون المتقدم متقاعدًا أو يشغل نفس المرتبة في أي جهة حكومية، يكون التقديم على وظيفة واحدة فقط من الوظائف المعلنة، وأن يكون التقديم لمنطقة واحدة فقط ويحدد الرغبات في نطاق المنطقة المتقدم لها.

كما اشترطت وزارة العدل لشغل هذه الوظائف، ألا يكون المتقدم عسكريًا على رأس العمل، مشددة على أنه إذا أخفى المتقدم ذلك عند تقدمه للمسابقة فسوف تلغى نتائج امتحاناته، وأن يتم إرفاق المسوغات المطلوبة عن طريق تحميلها في الرابط المخصص لذلك، على أن تكون واضحة، حيث سيتم استبعاد أي طلب لا تكون فيه المستندات واضحة.

وأكدت وزارة العدل على المتقدم خلال التسجيل في الموقع تحميل المستندات المطلوبة (صورة واضحة من وثيقة التخرج لدرجة الدبلوم، وصورة واضحة للهوية الوطنية)، موضحة أن التقديم سيكون من خلال الموقع الرسمي للوزارة فقط، ولن يتم استقبال أي طلب بشكل يدوي في الوزارة أو أي من فروعها.