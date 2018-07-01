السوق المالية تقرر طرح وحدات ” صندوق ألفا للأسهم السعودية ” طرحا عاما

علي القحطاني(صدى):

أعلنت هيئة السوق المالية، عن صدور قرارها المتضمن الموافقة لـ ” شركة ألفا المالية ” على طرح وحدات ” صندوق ألفا للأسهم السعودية ” طرحاً عاماً .

وأشارت في إعلانها، اليوم الأحد، إلى إن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام للصندوق ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية.

وأضافت : ” لذا يجب على المستثمر الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق، التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن الصندوق واستراتيجية الاستثمار وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والاحكام، فإنه يفضل الرجوع لمدير الصندوق لمزيد من المعلومات ” .

ولفتت إلى أنه لا يجب أن ينظر إلى موافقة الهيئة على طرح الصندوق على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الصندوق؛ لأن هذا القرار يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.