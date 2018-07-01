مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا

الرياض(صدى):

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 25.67 نقطة ليقفل عند مستوى 8339.86 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 152 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 92 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 74 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 103 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات الجزيرة ريت, وتعليم ريت، والمعذر ريت, وفيبكو, ومشاعر ريت الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات أمانة للتأمين, والحكير, وثمار، وساب للتكافل, والصقر للتأمين فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و 6.11% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان, وكيان السعودية، وسابك، والجزيرة هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء، وسابك, ودار الأركان، وكيان السعودية، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 43.53 نقطة ليقفل عند مستوى 2972.53 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.5 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 69 ألف سهم تقاسمتها 124 صفقة.